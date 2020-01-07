الاتحاد الأوروبي يدين "التدخل" التركي في ليبيا

دان وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، في بروكسل "تدخل تركيا" في النزاع الليبي في ختام اجتماع مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

وكان البرلمان التركي، وافق الخميس الماضي على طلب الرئاسة التركية إرسال جنود إلى ليبيا بناء على اتفاق تعاون عسكري وأمني وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية.

وردا على سؤال للصحافيين عن بيان مشترك يدين "التدخل الأجنبي" بدون مزيد من الإيضاحات، قال جوزيب بوريل: "من الواضح أن ذلك يشير إلى القرار التركي بالتدخل في قوات (برية) في ليبيا وهو أمر مرفوض ويزيد قلقنا من الوضع" في هذا البلد.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع بعد يوم من سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، على مدينة سرت في وسط البلاد والتي كانت تحت سيطرة قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال يوم أمس الاثنين: إن "هناك ما يكفي من الأسلحة والمرتزقة" في البلاد، مُؤكدًا أنه لا حل عسكري للأزمة، مضيفاً في إحاطته على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أن التدخلات الأجنبية تجعل الأمور أكثر تعقيدًا، مُطالبًا بوقف دعم أطراف الأزمة بالسلاح والمرتزقة، على حد تعبيره.

وأضاف سلامة أن الجهود الأممية مُستمرة لوقف الحرب في العاصمة الليبية، طرابلس، معرباً عن أمله بأن يمنح مؤتمرُ برلين، الذي يجري التحضير لعقده قريبًا، دفعاً لتلك الجهود الرامية إلى إطلاق قاطرة الحل السياسي.