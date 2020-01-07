ماذا قال مستشار إردوغان عن إمكانية الحرب مع مصر؟

وجهت تركيا عبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس رجب طيب إردوغان، رسالة إلى مصر وسط تصاعد التوتر بين البلدين عقب إعلان أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس ضد قوات الجنرال خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.
وقال أقطاي في سلسلة تغريدات باللغة العربية على موقع تويتر إن تركيا لا تسعى إلى خوض حرباً ضد مصر أو أي دولة مسلمة.
وأضاف أقطاي أن التواجد التركي في ليبيا يسعى لوقف الحرب لا إشعالها "كما يسعى البعض" وطالب المصريين بعدم تصديق إعلامهم الذي وصفه بـ"الكاذب".
وكان إردوغان قد قال إن وحدات عسكرية تركية قد بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من جانب الأمم المتحدة بناء على طلب من رئيسها فايز السراج وهو ما يرفضه الجيش الوطني الليبي وبرلمان ليبيا المتمركزين في شرق البلاد.
وفي مصر تصدر وسم #ضد_تدخل_اردوغان تويتر، حيث عبر العديد من المستخدمين المصريين عن رفضهم للتواجد العسكري التركي في ليبيا.
ودانت وزارة الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على القرار الذي يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق وقالت إن "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".