بومبيو لن يترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في 2020

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء أنه سيبقى في منصبه طالما اراد ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما قال مصدر ان بومبيو استبعد ترشحه لمقعد في مجلس الشيوخ في 2020.

والتقى بومبيو زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الاثنين في مقر الكونغرس "حيث قال انه لن يترشح لمجلس الشيوخ"، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكونيل لوكالة فرانس برس.

واضاف المصدر ان ماكونيل "يعتقد ان بومبيو يقوم بعمل رائع كوزير للخارجية وهو الرجل المناسب الذي تحتاج اليه البلاد لهذا المنصب في الوقت الحالي".

ولم يؤكد بومبيو الخبر بنفسه مباشرة عند سؤاله في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية.

واضاف "لقد قلت بالأمس الشيء نفسه الذي اقوله منذ أشهر .. سأعمل في منصبي وزيرا للخارجية طالما اراد الرئيس ترامب ذلك".

وتأتي الانباء عن قرار بومبيو بعد أيام من الضربة الجوية الأميركية التي أودت بالجنرال الايراني قاسم سليماني في بغداد الجمعة.

ويعتبر بومبيو من الأصوات الرئيسية في إدارة ترامب التي عبرت عن سياسة واشنطن بشأن ايران بعد الهجوم، وقال الاحد إن بلاده لن تترد في الرد على النظام الايراني في حال تعرض الأميركيون لهجوم.

وذكر الاعلام الأميركي ان ماكونيل حاول أن يقنع بومبيو (56 عاما) بالترشح لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي لتعزيز فرص حصول الجمهوريين على المقعد الذي اصبح شاغرا بعد اعلان السناتور بات روبرتس تقاعده.