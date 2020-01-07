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شاهد: أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد في حضور السيسي

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بقلم:  يورونيوز 
السيسي والبابا تواضروس في قداس كنيسة ميلاد المسيح
السيسي والبابا تواضروس في قداس كنيسة ميلاد المسيح -
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احتفل المسيحيون الأقباط في مصر بليلة عيد الميلاد أمس الإثنين بإقامة القداديس بالكنائس.

الأقباط الأرثوذكس هم الغالبية العظمى من المسيحيين الذين يشكلون حوالي 10% من إجمالي تعداد السكان المصريين البالغ عددهم 100 مليون شخص.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي القُداس الذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في وجود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

ويقول السيسي إن تحقيق الانسجام الديني بين المسلمين والأقباط أولوية ضمن سياساته في الحرب على التطرف الديني وبالأخص ضد بعض الجماعات الإسلامية المسلحة كما ينادي بتحقيق العدالة بين المسلمين والمسيحيين.

وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس لعدة أسابيع قبل قدوم عيد الميلاد الأرثوذكسي تحسباً لأي هجمات قد تستهدفها.

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