شاهد: قيادة دراجة على سطح الماء أضحى ممكنا

بفضل الدراجة المائية أكس إي - 1، التي صنعتها شركة "مانتا5" النيوزيلندية، سيتسنى لك ترك طرقات الاسفلت، لتقطع المسافات في انسياب على سطح الماء. وتتمتع هذه الدراجة بجهاز كهربائي يساعد على القيادة، ويمكن أن تسير بك على سطح الماء بسرعة 8 عقد، أي ما يعادل 15 كيلومترا في الساعة. والملاحظ أن قيادة هذه الدراجة غير ممكنة في حالتي الارتفاع الشديد أو الانخفاض الكبير لمستوى الماء. وتم عرض هذه الدراجة في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ويقدر سعرها بنحو 6700 يورو.
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