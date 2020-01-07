شاهد: غشاء افتراضي يقي من أشعة الشمس جديد معرض الالكترونيات في لاس فيغاس

كشفت شركة بوش الألمانية عن ثمرة أبحاثها التكنولوجية، في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأمريكية، والمتمثلة في غشاء لوحي افتراضي، هو عبارة عن واق شفاف مستلهم من شاشة الكريسال السائل (أل سي دي) اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ليحمي عيني سائق العربة من أشعة الشمس.

فبفضل خوارزميات ذكية وجهاز كاميرا يحلل ما يراه السائق، يحدث تعتيم آلي لجزء من الواقي فيمتص الأشعة لحماية العينين. ويقول مهندس عامل في الشركة إنه بإمكان السائق القيادة في مواجهة أشعة الشمس، والتمتع برؤية مناسبة أمامه بفضل هذا الابتكار.

ويشارك في معرض لاس فيغاس حوالي 4500 عارض، يقدمون ابتكاراتهم لنحو 175 ألفا من رواد المعرض الذين يبحثون عن ابتكارات المستقبل.

وتقول شركة بوش إن دراسات من بينها واحدة لإدارة السلامة المرورية الامريكية، تشير إلى أن أشعة الشمس الساطعة هي سبب آلاف الحوادث المرورية سنويا.

وتشير دراسة أخرى إلى أن مخاطر تحطم سيارة هي أكثر بنسبة 16%، عندما تكون أشعة الشمس ساطعة. وتقول بوش إن اللوح التقليدي الواقي من أشعة الشمس لم يكن مناسبا، لأنه يحجب مساحة واسعة من مجال الرؤية، حتى يتجنب السائق الأشعة الساطعة.

وبحسب المتحدث باسم الشركة فإن بوش بصدد إجراء مناقشات حثيثة، تخص ترويج منتوجها الواقي الجديد، ولكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات الصفقات المحتملة للتكنولوجيا الجديدة.