إردوغان يكشف عدد القوات التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا

ذكرت صحيفة تركية الأربعاء نقلاً عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله إن تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

وكتبت "حرييت" نقلاً عن إردوغان رداً على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن "تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

والأسبوع الماضي صادق النواب الأتراك على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني حليفة أنقرة في مواجهة قوات الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

وأعلن حفتر الأحد أن نشر جنود أتراك في ليبيا بدأ بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر.

وبحسب تصريحات إردوغان التي نقلتها الصحيفة الأربعاء تم إلى هذا اليوم إرسال 35 جندياً تركياً إلى ليبيا.

وشدد على أن "العسكريين الذين سيرسلون لاحقاً لن يشاركوا في المعارك" في حين أشار مسؤولون أتراك مراراً إلى أفراد سيتولون "تدريب" و"تقديم الاستشارة" لقوات الوفاق الوطني.

وحفتر مدعوم خصوصاً من مصر والإمارات اللتين تقدمان له الدعم الدبلوماسي والعسكري. والبلدان قريبان من تركيا وقطر الحليف الآخر لحكومة الوفاق.

وأكد اردوغان أن "2500 عنصر مرتزقة من مجموعة فاغنر" الشركة العسكرية الروسية الخاصة يقاتلون إلى جانب قوات حفتر وهو ما تنفيه موسكو.