الكويت تنفي قرار القوات الأمريكية بالانسحاب وتعلن اختراق وكالتها الرسمية

نفت دولة الكويت اليوم الأربعاء خبرا تم انتشاره عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من الدولة الخليجية، مشيرة إلى أن حساب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على موقع تويتر تعرض للاختراق.

وكان حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على موقع تويتر، أعلن نقلا عن وزير الدفاع الكويتي أنه تلقى بيانا من قائد القوات الأميركية في الكويت بنية واشنطن سحب قواتها من قاعدة عريفجان في غضون ثلاثة أيام.

وتم نشر هذه التغريدة على حسابي الوكالة باللغتين العربية والإنجليزية، ثم تم مسحهما بعد عدة دقائق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم في بيان إنه تم "اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية، ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح".

ومن جانبها، أعلنت وكالة "كونا" أنها تعرضت للاختراق، مشيرة إلى أنها "لم تبث أي خبر بهذا الشأن".

وجاء هذا بعد عملية الإعلان ثم نفي انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليل الاثنين.

وأعلن مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي عن نية واشنطن نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وتقع قاعدة عريفجان على بعد 70 كلم من الحدود الشمالية للسعودية. وهي القاعدة الكويتية الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي. وتضم القاعدة عدة آلاف من القوات الأمريكية وتشكل قاعدة لعبور القوات من وإلى العراق وافغانستان.

وترتبط الولايات المتحدة والكويت باتفاقية دفاعية تستمر لعشر سنوات من المفترض أن تنتهي بحلول 2022.

وقعت الاتفاقية عقب حرب الخليج الأولى في عام 1991 بعد أن قامت قوات دولية بقيادة أمريكية بتحرير الكويت بعد غزو القوات العراقية لها.