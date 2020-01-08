ما هي أقوى جوازات السفر لعام 2020؟

تصدرت دول آسيوية المراتب الأولى عالميا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة.

اليابان أولاً وسنغافورة ثانياً

هذا واحتل جواز السفر الياباني المرتبة الأولى كأقوى جواز، متقدما على سنغافورة، بعد أن كانت في تلك المرتبتين كل من ألمانيا وفنلندا. واعتمد مؤشر "هنلي" للجوازات في هذا التصنيف، على الدول التي يمكن لحاملي جوازات معينة أن يدخلوها دون الحصول على تأشيرة مسبقا.

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تحتل فيه اليابان المرتبة الأولى. ويستطيع المواطن الياباني أن يدخل 191 بلدا دون حاجة إلى الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها فور وصوله إلى البلد المضيف. أما عدد الدول التي يستطيع مواطن من سنغافورة دخولها فيبلغ 190 بلدا.

في الأثناء تراجعت مرتبة كل من كوريا الجنوبية وألمانيا إلى المرتبة الثالثة، ويمكن لمواطني الدولتين الدخول إلى 189 دولة، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقا.

The most powerful passports worldwide (Henley Passport Index 2020) Courtesy Henley & Partners Bauomy, Jasmin

ترتيب أقوى الجوازات لسنة 2020:

اليابان (191)، سنغافورة (190)، كوريا الجنوبية (189)، ألمانيا (189)، إيطاليا (188)، فنلندا (188)، إسبانيا (187)، لوكسمبورغ (187) ودنمارك (188).

وتقول مؤسسات تقييم دولية منها مجموعة "بي آر" و"هنلي و شركاءها" لـ "يورونيوز": إن جوازات السفر هي تعبير عن علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية إيجابية أو سلبية، إلى جانب الوضع السيادي للدولة، ومدى تأثيرها في تلك المجالات. أما في جانب الدول العربية فكانت الإمارات العربية حققت أفضل المراتب خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل نموها الاقتصادي.

أضعف جوازات السفر

وحلّت باكستان في المركز الـ104، الذي شغله الصومال العام الماضي، فيما احتلت سوريا الترتيب 105 والعراق 106 وأفغانستان الترتيب 107، فيما لا يزال بإمكان المواطنين الأفغان السفر إلى 26 دولة فقط من دون شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول.

ويوضح مدير العلاقات العامة في مجموعة "هينلي وشركاه"، بادي بليور لـ"يورونيوز": أن غالبية البلدان التي تذيّلت القائمة شهدت أوضاعاً سياسية غير مستقرة خلال السنوات الماضية.

The biggest fallers since 2010 according to Henley & Partners Passport Index courtesy of Henley & Partners

خصائص جيوسياسية

وقال بادي بليور: "أعتقد أنه من الإنصاف القول إن ثمة دولاً في ذيل القائمة تعيش أوضاعاً صعبة لأسباب منها داخلية وأخرى خارجية، تلك البلدان لطالما حافظت على مكانها في ذيل القائمة، بفعل خصائصها الجيوسياسية".

وتابع بليور تصريحه بالقول: "إن البلدان التي تتذيل القائمة تواجه تحديّات جدية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والقضايا الجيوسياسية والشلل في الحياة الديمقراطية وسيادة القانون".

وفيما يتعلق بإمكانية أن تحسّن البلدان المتذيلة ترتيبها في القائمة، قال بليور: "من الصعب للغاية استعادة إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى بلد كان قد فرضها من قبل"، مضيفاً: أن الدول يلزمها "مدّة طويلة من السلام وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية وإعادة إندماجها مع النظام الدولي العالمي، قبل أن يتمكن مواطنوها من الحصول على إمكانية السفر إلى عدد أكبر من الدول من دون تأشيرة".

الإمارات العربية المتحدة

يذكر أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة حقق خلال السنوات العشر الماضية، قفزات نوعية لجهة عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة، وبات يحتل المركز الثامن عشر في القائمة المذكورة.