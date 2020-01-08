حلف شمال الأطلسي يردّ على دعوة ترامب لـ"لعب دور أكبر" في الشرق الأوسط

اتّفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الأربعاء على ضرورة أن يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للحلف أعقب الاتصال أن "الرئيس (ترامب) طلب من الأمين العام تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط". وأضاف "اتفقا على أن في إمكان حلف شمال الأطلسي المساهمة بشكل أكبر في الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب الدولي".

وكان ترامب دعا منظمة حلف شمال الأطلسي إلى "لعب دور أكبرَ" في الشرق الأوسط خلال كلمة ألقاها أمام الصحافيين اليوم في البيت الأبيض، وهي الكلمة التي جاءت بعد تعرض قواعد عسكرية أمريكية في العراق لصواريخ إيرانية ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وجاء إطلاق الصواريخ -وبلغ عددها 22 بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس- الإيرانية ليل أمس كردّ على اغتيال قاسم سليماني، القائد (السابق) لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والرجل الثاني القوي في طهران.

وثمة نحو 5200 جندي أمريكي منتشرين في العراق.

وحاول ترامب خلال المؤتمر "تهدئة" الأوضاع في الشرق، قائلاً إن الولايات المتحدة جاهزة "للحوار مع الذين يريدون السلام"، مستبعداً، حتى الساعة، الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مع طهران.

وكانت منظمة حلف شمال الأطلسي دانت بعد ظهر اليوم الأربعاء عملية إطلاق الصواريخ على الجيش الأمريكي، ودعت الجمهورية الإسلامية إلى "ضبط النفس".

وكان الناتو قد علّق برامج تدريب العسكريين العراقيين أمس الثلاثاء بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.