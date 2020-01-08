بومبيو وترودو يدعوان لـ"تعاون كامل" و"تحقيق معمق" في تحطم الطائرة الأوكرانية

دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إلى "تعاون كامل" مع التحقيق في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في إيران، بعدما رفضت الأخيرة تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ" لواشنطن مع استمرار التوتر بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن "الولايات المتحدة تدعو إلى التعاون الكامل مع أي تحقيق في أسباب حادث التحطم"، بدون أن يسمي إيران.

وأضاف "الولايات المتحدة ستواصل متابعة هذا الحادث من قرب وهي مستعدة لأن تقدم إلى أوكرانيا كل المساعدة الضرورية"، مقدما "أحر تعازي" الدبلوماسية الأمريكية إلى عائلات الضحايا.

وتحطمت طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران. وقضى جميع ركابها الـ176 وبينهم خصوصاً إيرانيون وكنديون.

وأمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق في الحادث داعياً إلى "الامتناع عن أي تكهنات".

ترودو: لإجراء "تحقيق معمّق"

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن 63 كندياً قضوا في حادث تحطم الطائرة، داعياً إلى تعاون دولي لضمان إجراء "تحقيق معمق".

وقال ترودو في بيان "هذا الصباح، أنضم إلى الكنديين في كل أنحاء البلاد في صدمتهم وحزنهم لمقتل 176 شخصاً بينهم 63 كندياً" في الحادث، مؤكداً أن"حكومتنا ستواصل العمل عن كثب مع شركائها الدوليين لضمان إجراء تحقيق معمق في حادث التحطم بحيث يجد الكنديون إجابات عن تساؤلاتهم".