التسلسل الزمني للأزمة الإيرانية منذ مقتل الجنرال قاسم سليماني

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الـ 3 يناير-كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد استهدفت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

أدناه الجدول الزمني لتطور الأحداث وردود الفعل بعيد اغتيال القائد العسكري الكبير.

الأربعاء 08 يناير_كانون الثاني

22:14 أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديمقراطي سيصوّت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدّد" على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

1:00 عند منتصف الليل وفي التوقيت عينه الذي نفذت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عملية اغتيال سيلماني، أطلقت إيران صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون في العراق. الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا بتفجير الوضع في المنطقة.

AP

5:00 ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة تناول فيها الهجوم الإيراني الصاروخي، وأعلن عن عدم وقوع إصابات، واعتبرت طهران أن هذا الهجوم هو بمثابة إثبات على أنها "لا تتقهقر" أمام واشنطن.

AP

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني

01:00: في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وصلت جثة سليماني إلى مسقط رأسه في كرمان حيث سيدفن.

01:30: البنتاغون ينأى بنفسه عن تأكيدات ترامب بأنه سيقصف المواقع الثقافية الإيرانية. وزير الدفاع مارك إسبير أشار إلى أن الولايات المتحدة "ستتبع قوانين النزاع المسلح".

02:00: يقول الجنرال الأمريكي مارك ميلي إن الرسالة التي بدا أنها تعلن انسحاب القوات الأمريكية من العراق كانت "خطأً صادقا".

03:30: مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الغارة الجوية الأمريكية.

07:30: أبلغت ألمانيا إدارة الشؤون السياسية أن بعض قواتها في العراق سيتم تخفيفها بشكل مؤقت من خلال نقلها إلى الأردن والكويت المجاورتين.

الاثنين 6 يناير-كانون الثاني

00:08: دعوة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إيران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015. في بيان مشترك، حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران على الامتناع عن القيام أو دعم المزيد من "أعمال العنف".

00:20: قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إنه اقترح عقد اجتماع دوري مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الأسبوع المقبل وسط تصاعد التوترات. وقال ماس: "إن لأوروبا الآن دور مهم في ضوء تصاعد تهديد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران"، مضيفا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجب أن "يتفقوا بسرعة على نهج مشترك".

02:30: عودة ترامب من فلوريدا بعد تصويت البرلمان العراقي لصالح طرد القوات الأمريكية. خلال الرحلة، تحدث ترامب إلى الصحفيين ودافع عن الهجوم الذي قتل الجنرال الإيراني. وردا على احتمال طرد القوات الأمريكية من العراق، قال إن الولايات المتحدة لن تغادر دون أن أخذ مستحقاتها مقابل استثماراتها العسكرية في العراق على مرّ السنين. وأضاف ترامب أنه إذا اضطرت القوات إلى الانسحاب، فسوف يضرب بغداد بعقوبات اقتصادية حيث قال: "سوف نفرض عليهم عقوبات لم يسبق لها مثيل" و"إن ذلك سيجعل العقوبات الإيرانية تبدو بطيئة بعض الشيء. إذا كان هناك أي عداء، وأنهم يفعلون أي شيء نعتقد أنه غير مناسب، سوف نفرض عقوبات على العراق، عقوبات كبيرة جدا".

05:00: الجنرال إسماعيل قاآني الذي خلف قاسم سليماني يتعهد بالانتقام من الولايات المتحدة وطردها من المنطقة.

AP

06:50: زينب سليماني ابنة قاسم سليماني تهدد الولايات المتحدة بهجمات أثناء جنازة والدها وتقول إن عائلات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط "تنتظر مقتل أطفالها".

06:56: انطلاق المسيرات المناهضة للولايات المتحدة في مانيلا بالفلبين حيث أمر الرئيس دوترتي الجيش بالاستعداد لنشر طائراته وسفنه لإجلاء الآلاف من العمال الفلبينيين في العراق وإيران في حال اندلاع أعمال قتالية هناك.

07:30: المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يؤدي الصلاة على نعش قاسم سليماني.

07:40: الجنرال الإيراني أمير علي حجي زاده يقول إن "الإزالة الكاملة لأمريكا من المنطقة" هي وحدها التي "يمكن أن" تعوض عن مقتل الجنرال قاسم سليماني.

07:50: حركة الشباب المتطرفة تهاجم قاعدة عسكرية رئيسية تستخدمها قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية في كينيا قبل فجر الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد وزارة الدفاع الأمريكية وتدمير العديد من الطائرات والمركبات الأمريكية قبل صدهم، حسب ما أكدته السلطات الأمريكية والكينية.

08:00: خروج الآلاف إلى الشوارع في إيران اليوم الثاني بعد مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في إيران.

AP

08:30: وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يؤكد في حوار لإذاعة "فرانس إنتر" أن التوترات الحالية في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وإعادة بعث نشاط جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة. لومير قال: "يجب أن نسأل دائما من المستفيد من حالة عدم الاستقرار هذه"، مضيفا: "عدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم في صالح تنظيم واحد فقط، إنها جماعة الدولة الإسلامية".

الرياض: واشنطن لم تشاورنا قبل العملية ضدّ قاسم سليماني

شاهد: جنازة مهيبة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والمرشد الأعلى يجهش بالبكاء

10:00: يقول وزير الخارجية الألماني إن الدول الأوروبية سترد هذا الأسبوع على إعلان إيران بأنها لن تلتزم بالاتفاق النووي.

11:30: الصين تقول إنها تعتقد أن إيران "مجبرة" على خفض التزامها بالاتفاق النووي لعام 2015 وتقول إن الولايات المتحدة انتهكت المعايير الدولية.

12:30: الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بويل قال في تغريدة إن الاتحاد الأوروبي "يأسف بشدة" لإعلان إيران الأخير بشأن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

15:40: يقول الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر إن إيران "لن تمتلك أبدا السلاح النووي".

21:30: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في خطاب من أن التوترات السياسية العالمية "في أعلى مستوياتها في هذا القرن". رسالته إلى جميع الأطراف في النزاع الأمريكي-الإيراني هي "وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة تفعيل الحوار وتجديد التعاون الدولي" لتجنب حرب جديدة.

23:00: وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أكد أن الولايات المتحدة لم تتخذ "أي قرار" بشأن سحب القوات من العراق.

الأحد 05 يناير-كانون الثاني

06:30: مواكب جنائزية ضخمة أثناء وصول جثمان سليماني إلى إيران. المسيرات استمرت طوال اليوم إلى غاية وصول جثمان سليماني إلى ضريح الإمام رضا في مشهد.

09:43: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يردّ بشكل غير مباشر على تهديد ترامب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، بقوله القيام بذلك يعتبر "جريمة حرب".

10:00: حشود ضخمة تتجمع في إيران لحضور جنازة قاسمي.

16:30: البرلمان العراقي يصوت لصالح طرد القوات الأمريكية من البلاد. البعض يشير إلى أن انسحاب القوات التي يقدر عددها بحوالي 5200 جندي أمريكي قد يؤدي إلى شل المعركة ضد "تنظيم الدولة" والسماح ببعث نشاطها مجددا.

20:25: تقارير التلفزيون الإيراني الرسمي تشير إلى التخلي عن "الاتفاق النووي" حيث استشهدت ببيان صادر عن الرئاسة جاء فيه أن البلاد لن تراعي قيود الاتفاق النووي على تخصيب الوقود، وحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب وأنشطتها في مجال البحث والتطوير. الإذاعة قالت: "لم تعد جمهورية إيران الإسلامية تواجه أي قيود في العمليات".

السبت 04 يناير-كانون الثاني

04:00: بعد حوالي 24 ساعة من الهجوم على سليماني، أبلغ المسؤولون العراقيون عن غارة جوية أخرى على سيارتين شمال بغداد. نفى مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن اسمه أن تكون الولايات المتحدة وراء الهجوم.

04:00 وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدافع عن الهجوم في مقابلة تلفزيونية وينتقد الدول الأوروبية لأنها "غير فعالة"، مضيفا أن "البريطانيين والفرنسيين والألمان بحاجة إلى أن يفهموا أن ما فعلناه وما فعله الأمريكيون أنقذ أرواحهم في أوروبا أيضا".

06:15: ترامب يخاطب الأمة قائلاً إن الجنرال الإيراني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة. وقال أيضا إنه أمر بقتله "لوقف الحرب".

10:00: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ينضم إلى الآلاف من المشيعين في بغداد خلال مسيرة جنائزية لآلاف العراقيين.

12:00: لقطات عديدة لموكب جنازة سليماني في بغداد.

15:25: وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يلتقي الرئيس حسن روحاني في العاصمة الإيرانية طهران.

18:30: جثمان قاسم سليماني يصل إلى كربلاء ويستقبله آلاف المشيعين.

AP Khalid Mohammed

18:15: حلف شمال الأطلسي يعلق مهمة التدريب بقيادة كندا في العراق لأسباب أمنية.

11:52: تغريدات ترامب تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تستهدف 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك المواقع الثقافية إذا ردّت إيران.

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني

06:45: أكدت إيران والولايات المتحدة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية من تنفيذ طائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

07:45: إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسري الذي يمثل المصالح الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران.

08:00: بداية ظهور هاشتاغات تنذر بقيام حرب عالمية جديدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

09:00: المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يحذر الولايات المتحدة من "الانتقام القاسي المنتظر" على التلفزيون الإيراني.

09:00: متظاهرون عراقيون يخرجون إلى الشوارع كرد فعل على اغتيال قاسم سليماني.

AP

09:30: المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الجنرال رمضان شريف يتعهد بأن بردّ إيراني.

09:36: ظهور تغريدة من المرشد الأعلى جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم"، جملة قرآنية تشير إلى بداية شيء ما.

09:45: الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي العراقية بشكل فوري.

09:57: سوريا تدين بشدة ما أسمته "العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر".

10:00: المرشحون الديمقراطيون جو بايدن وبيرني ساندرز وإليزابيث وارين يصدرون بيانات تحذر من "تصعيد خطير".

10:10: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصف الهجوم الأمريكي بأنه "إرهاب دولة".

10:10: مراسم أداء صلاة الجمعة في إيران.

10:15: الصين تعرب عن قلقها بشأن عملية الاغتيال، وتعارض "استخدام القوة في العلاقات الدولية".

11:10: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد أن ضحايا عملية الاغتيال كانوا "رموزا رئيسية في تحقيق النصر ضد مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية". ووصف الهجوم الذي أسفر عن مقتل أبو مهدي المهندس بأنه "عدوان على العراق".

11:30: تجمع مئات المشيعين خارج منزل سليماني في كرمان بإيران

AP

11:45: حماس تدين "الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة".

11:50: كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية إميلي دو مونشالان قالت في مقابلة إذاعية "إننا نستيقظ على عالم أكثر خطورة"، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته يتواصلون مع "جميع الجهات الفاعلة في المنطقة".

12:00: كبار مسؤولي الدفاع في إسرائيل يعقدون اجتماعا أمنيا ردا على مقتل سليماني

12:53: الحكومة البريطانية تدعو إلى توخي الحذر بعد تنفيذ غارة بطائرة من دون طيار وتؤكد أن "الصراع الإضافي ليس في صالحنا".

13:10: إيران تعلن عن تولي اللواء إسماعيل قاآني للمنصب الذي كان يشغله سليماني.

13:25: مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يهنئ جميع المعنيين "بالقضاء" على أكبر قائد عسكري في إيران.

13:30: خروج آلاف المواطنين إلى شوارع طهران للتعبير عن غضبهم من مقتل قاسم سليماني

AP

13:40: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشيد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول: "يستحق كل الفضل في التصرف بسرعة وبقوة وحسم".

13:45: التقارير تشير إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم بسبب "عدم اليقين الجيوسياسي".

13:50: وزارة الدفاع الألمانية تقول إن جنودها في العراق قد أمروا بالبقاء في قواعدهم.

13:50: اندلاع الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة في كشمير وباكستان.

13:57: التلفزيون الحكومي الإيراني يشير إلى مقتل عشرة أشخاص في غارة جوية من تنفيذ طائرة بدون طيار، خمسة منهم كانوا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

14:15: أقوى زعيم شيعي في العراق يحذر من "أوقات صعبة للغاية" خلال صلاة الجمعة ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

14:54: التغريدة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الهجوم تؤكد أن إيران لن تكون قادرة على "الاعتراف بشكل صحيح" بأن سليماني لم يكن محبوبا ويثير الرهبة داخل البلاد".

15:00: روسيا تصف الضربة الأمريكية بأنها "محفوفة بعواقب وخيمة"، مضيفة أن مثل هذه الأعمال سوف "تؤدي إلى جولة جديدة من التوتر المتصاعد".

16:30: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يشير في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إلى أن الهجوم كان قانونيا بشكل كامل".

17:00: وسائل الإعلام تبدأ في مناقشة مسألة شرعية الهجوم.

17:08: مسؤولو حزب الله يجتمعون في السفارة الإيرانية في بيروت. حسين خليل، مستشار زعيم حزب الله حسن نصر الله يقول: "ترامب ارتكب فعلا أحمقَ".

17:35: نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنّ هناك أمريكيون وأوروبيون مدينون بحياتهم لسليماني على خلفية جهوده لهزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

18:06: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يحث القادة على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مضيفا أنّ "العالم لا يستطيع تحمل حرب أخرى في الخليج".

19:15: الولايات المتحدة تعلن بأنها سترسل تعزيزات بـ 3 آلاف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

19:18: وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه تمّ استدعاء مبعوث سويسري للمرة الثانية.

20:15: الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي يدين الغارة الجوية الأمريكية في العراق والتي أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. كرزاي قال في بيان إن الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي ينتهك القوانين الدولية ويعرض السلام والاستقرار الإقليميين إلى الخطر.

21:22: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن سليماني قُتل "لوقف الحرب" وأن الولايات المتحدة "جاهزة ومستعدة" لأي رد، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في طهران. وأوضح ترامب أن سليماني كان يخطط "لهجمات وشيكة وشريرة، لقد تمكنا منه". وأعلن ترامب أن عهد سليماني مع الإرهاب قد انتهى، مشيرا إلى أنه كان من الممكن انقاذ "الكثير من الأرواح لو تمّ القضاء على سليماني قبل سنوات".

22:36: خبراء أمنيون أمريكيون يحذرون من انتقام إيران من خلال الهجمات الإلكترونية. يعد المتسللون المدعومون من قبل الجمهورية الإسلامية من بين أكثر المتسللين عدوانية في العالم ويمكن أن يضخوا برامج ضارة تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في القطاع العام والخاص بالولايات المتحدة.