شاهد: لحظة سقوط وتحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران

أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا) ما يعتقد أنها لحظة سقوط وتحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران فجر الأربعاء.

وأعلنت إسنا مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 167 راكباً بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقمها.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر إيرانية إن الطائرة سقطت بعد ست دقائق من إقلاعها بسبب عطل فني.

كذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران "قتلوا".