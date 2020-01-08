ماذا نعرف عن قاعدة عين الأسد التي تعرضت لهجوم صاروخي إيراني في العراق؟

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية في العراق لهجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية على بغداد الأسبوع الماضي.

القاعدة الجوية هي ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق بعد قاعدة بلد الجوية شمال بغداد وتعتبر مقراً لقيادة الفرقة السابعة بالجيش العراقي.

وتقع عين الأسد في محافظة الأنبار قرب نهر الفرات كما تتسع لخمسة آلاف جندي.

وبدأ بناء القاعدة عام 1980 بواسطة مجموعة شركات يوغسلافية واستغرق سبع سنوات حتى افتتحت بشكل رسمي عام 1987.

وتضم القاعدة عدة مبان عسكرية ومخازن محصنة وثكنات عسكرية وملاجئ محصنة للطائرات.

كذلك تحوي مرافق خدمية وترفيهية للجنود مثل المسابح الأولمبية وملاعب كرة قدم ودار عرض سينمائي ومسجد ومدرسة ومكتبة ومستشفى.

وتعرضت القاعدة للاحتلال إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 واستخدمها الأمريكيون كقاعدة جوية ومركز لنقل القوات والمؤن حتى ديسمبر – كانون الأول عام 2011 إلى أن تم إعادتها لسيطرة الجيش العراقي.

وبدأ تمركز أكثر من 300 جندي أمريكي بالقاعدة مرة أخرى عام 2014 ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وظلوا بها حتى الآن.