العالم ينتظر بفارغ الصبر كلمة ترامب حول القصف الإيراني للمواقع الأمريكية في العراق

يترقب العالم الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عصر الأربعاء من البيت الأبيض بعد الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ترامب سيتحدث في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. ومباشرة بعد القصف الإيراني يتنظر العالم رد فعل الرئيس الأمريكي خاصة فيما يتعلق بالخسائر التي ألحقها هذا القصف بالقاعدتين العسكريتين.

ومنذ صباح الأربعاء، اكتفى ترامب بتغريدة واحدة على غير عادته قال فيها "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقوم بتقييم الخسائر والأضرار الآن. حتى الآن الوضع جيد جداً! لدينا أقوى جيش، مجهز تجهيزاً جيداً في أي مكان في العالم إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد".

وتتضارب الأنباء بشأن الخسائر التي ألحقها القصف الإيراني، حيث تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن إصابة 80 جندياً أمريكياً، كما تحدثت وزارة الدفاع البريطانية عن تسجيل إصابات من دون إعطاء تفاصيل أكثر.