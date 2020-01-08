قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الأربعاء، في بيان لها إنها ستسدعي السفير الإيراني بعد "خرق السيادة العراقية"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

الأمم المتحدة: لا ينبغي أن يدفع العراق ثمن "التناحرات الخارجية"

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأربعاء في بيان إلى ضبط النفس واستئناف الحوار، بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكرتين يتمركز فيهما جنود أميركيون وأجانب، معتبرة أنه لا ينبغي أن يدفع العراق "ثمن تناحرات خارجية".

وقالت البعثة الأممية إن "الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي إربيل والأنبار لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً. العنف غير المبرر له آثار متوقعة".

الرئيس العراقي "يستنكر" القصف الإيراني وتحويل العراق إلى "ساحة حرب"

أعرب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الأربعاء عن استنكاره للقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية تضم جنوداً أمريكيين على الأراضي العراقية فجراً، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وقال صالح في بيان إن رئاسة الجمهورية "تجدد رفضها الخرق المتكرر للسيادة الوطنية وتحويل العراق إلى ساحة حرب للأطراف المتنازعة".

الامين العام لحلف الاطلسي يدين الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق

دان الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء اطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد الاسبوع الماضي.

وكتب في تغريدة "أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأمريكية والتحالف في العراق. الحلف الاطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر". وقال ضابط في الحلف إن لا إصابات في صفوف القوات التي تقوم بمهمة تدريب في العراق.

باريس تدين "الهجمات" الايرانية في العراق وتدعو الى "خفض التصعيد" (لودريان)

دانت فرنسا الأربعاء الضربات الإيرانية على قواعد ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق داعية إلى "خفض التصعيد" في حين يتوقع صدور رد فعل عن الرئيس الأمريكي في الساعات المقبلة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان "تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب داعش ... الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف".

بغداد تعلن أن طهران أبلغتها بالضربة التي وجهتها لقاعدتين في العراق

أعلنت السلطات العراقية تلقيها رسالة من إيران بتنفيذها الضربة التي وجهتها للقاعدتين الأمريكيتين ردّاً على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام، حسبما نقل بيان رسمي الأربعاء.

وقال البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق".

مشيراً الى انه "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل".

فنلندا تقول إنها تلقت إنذاراً بالضربة الإيرانية قبل وقوعها

قالت صحيفة إلتا-سانومات الفنلندية نقلاً عن مسؤول في الجيش إن قواته الموجودة في قاعدة أربيل العراقية تلقت إنذاراً قبل وقوع الضربة الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن القوات اختبأت في ملاجئ محصنة ضد القنابل بالقاعدة الواقعة في عاصمة إقليم كردستان أثناء الهجوم.

قيادي في الحشد الشعبي يهدد واشنطن

توعد القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي الأربعاء بتوجيه ضربة "عراقية" للقوات الأميركية لا تقل عن مستوى الرد الإيراني، انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية .

وقال الخزعلي وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في تغريدة ، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

وأضاف "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد ".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرئيل تقف إلى جانب الولايات الأمريكية لأننا أفضل الأصدقاء. وأضاف نتنياهو أنه يجب شكر ترامب على قتل سليماني لأنه تسبب في زعزعة استقرار المنطقة. كما توعد نتنياهو بالرد بضربة موجعة وقاسية على كل من يحاول أن يهاجم إسرائيل.

اسبانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإسباني أن مدريد ستنقل بعض من قواتها العسكرية من العراق إلى الكويت.

الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق "تصعيدا"

إير فرانس ولوفتهانزا

علقت الخطوط الفرنسية "اير فرانس" جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى إشعار آخر عقب القصف الإيراني لقواعد أمريكية في العراق. وقال متحدث باسم شركة الطيران "كإجراء وقائي وبعد الإعلان عن الغارات الجوية الجارية، قررت الخطوط الجوية الفرنسية تعليق أي تحليق للمجال الجوي الإيراني والعراقي".

وأعلنت الشركة أنه "يتم تعديل خطط الطيران في الوقت الفعلي وفقًا لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان أعلى مستوى لسلامة الطيران".

وفي ألمانيا، أعلنت لوفتهانزا أنها ألغت رحلتها اليومية إلى طهران. كما حظرت الوكالة الفيدرالية للطيران الأمريكي مساء الثلاثاء على الطائرات المدنية الأمريكية التحليق فوق العراق وإيران والخليج في أعقاب الهجمات.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الأربعاء أن بلاده لا تريد الحرب ولكن قصف القواعد الأمريكية في العراق يعتبر رداً مشروعا على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني، مضيفا أنه إذا فكرت أمريكا في الرد على هذا القصف فأنها ستلقى ردا أكثر قسوة. ومضى ربيعي إلى أكثر من ذلك حيث أشار إلى أن ترامب لن يكون آمنا.

ألمانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية إنها تدين بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في العراق. وقالت في حديث لشبكة "ايه ار دي"، "لقد تبين أنه من الضروري الآن ألا ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر" موضحة أنه يعود "قبل كل شيء إلى الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد".

الإمارات العربية المتحدة

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وقال في تغريدة على تويتر "من الضروري أن تنسحب المنطقة من التوترات الحالية والمثيرة للقلق. تقليل التصعيد يعد حكمة وضروريا و يجب أن يسير المسار السياسي نحو الاستقرار".

من جهته طمأن وزير الطاقة الإماراتي الأربعاء عدم تضرر سوق النفط بسبب التوترات القائمة في المنطقة وقال إنه لا يرى أي نقص فوري في إمدادات النفط. وأضاف سهيل المزروعي إنه حتى في أوقات الحرب الماضية، استمر تدفق النفط.

إيران

وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح، مشدداً على أن "القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة"، وأن الولايات المتحدة الأمريكية "هي العدو لإيران".

تصريحات المرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أمريكية في العراق. وقال علي خامنئي إن القصف الإيراني يعد صفعة لأمريكا، مضيفا أن هذه الضربة غير كافية من أجل إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة الذي جلب الدمار.

بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن سقوط جرحى خلال القصف الإيراني للقاعدتين العسكريتين في العراق دون تقديم تفاصيل أخرى. وأعرب راب عن إدانة بلاده للهجمات الصاروخية الإيرانية التي وصفها بالمتهورة على قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.

واستيقظ العالم فجر الأربعاء على أنباء الهجوم على القوات الأمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية الأسبوع الماضي.

وقال راب: "ندين هذا الهجوم على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف (الدولي) بما فيها قوات بريطانية". وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن عن وقوع خسائر واستخدام صواريخ بالستية".

وحث راب إيران على عدم التصعيد وعدم تكرار مثل تلك "الهجمات المتهورة" مؤكداً أن وقوع حرب في الشرق الأوسط لن يفيد سوى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

العراق

وأعلنت بغداد سقوط 22 صاروخاً إيرانياً على أراضيها مؤكدة عدم وقوع خسائر في صفوفها بينما أعلن البنتاغون الأمريكي أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.

وأوضح البنتاغون أنه يجري "تقييما أولياً للخسائر" ويدرس "الردّ" على الهجوم دون الحديث عن أي خسائر أو إصابات ضمن صفوف الجنود الأمريكيين.