أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".

وأفادت المنظمة على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.

وقال المحققون الإيرانيون إن قائد الطائرة لما يحاول الاتصال ببرج المراقبة لطلب المساعدة قبل الحادث مؤكدين أن النيران نشبت بالطائرة قبل تحطمها، وأضافوا أن اصطدامها بالأرض تسبب في وقوع انفجار كبير مرجحين أن يكون ذلك بسبب تعبئتها بالوقود.

وأكد التقرير العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة إلا أن بعض الضرر قد أصابهما مما تسبب في فقدان بعض التسجيلات الصوتية بهما.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن وصول المحققين الأوكرانيين إلى إيران للمساعدة في التحقيقات المستمرة وقال إن معرفة السبب وراء تحطم الطائرة يبقى ضمن أولويات كييف.