إيطاليا: أجهزة الإنذار لتفادي نسيان الأطفال في السيارات صارت إلزامية

ألزمت وزارة النقل الإيطالية سائقي السيارات وحافلات المدارس بتثبيت جهاز تنبيه بوجود طفل داخل السيارة في حال نسيانهم.

وأكدت الوزارة أن وضع الجهاز سيصبح إلزامياً ابتداء من هذا الخميس، وسوف يتعرض الأشخاص الذين لا يلتزمون بتثبيت الجهاز إلى دفع غرامة مالية "ثقيلة"، وإلغاء نقاط من رخص القيادة.

ويُلزم التشريع الجديد الأهل والأجداد ومرافقي الأطفال بوضع جهاز التنبيه على مقاعد السيارات الخاصة بالأطفال دون سنّ الرابعة كآلية إنذار لتجنب نسيان الطفل في السيارة عند خروج السائق.

ويتمّ تفعيل جهاز التنبيه بشكل تلقائي، فهو مزوّد بجهاز إنذار لتحذير السائق بوجود طفل عن طريق إصدار إشارات صوتية أو بصرية أو من خلال تنشيط هزاز داخل وخارج السيارة.

وقد يكون الجهاز مزودا بأنظمة إرسال تلقائية للرسائل النصية القصيرة أو رسائل "واتسآب" أو المكالمات الهاتفية.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 30 يورو لشراء كل جهاز تنبيه، موضحة أنها ستعتبر السائقين الذين ينقلون الأطفال دون تثبيت هذه الآلية أنهم ارتكبوا مخالفة مرورية، مشيرة أنّ العقوبة سوف تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح بين 81 إلى 326 يورو وسحب 5 نقاط من رخصة القيادة.

وجهاز تنبيه السائق متصل بتطبيق على هواتف السائقين سواء الوالدين أو سائق الحافلة، للتنبيه في حالة إغلاق السيارة بوجود أحد الأطفال داخلها. وهو جهاز ذكي تمّ تصميمه للتنبيه بوجود أطفال في السيارة حيث يطلب النظام ردا من المستخدم يذكره بالأطفال الموجودين في السيارة، في حالة عدم رد المستخدم، يطلق النظام تنبيها لفريق الاستجابة للطوارئ بتفاصيل الموقع.

ويواجه أمريكي تهمة القتل بعد وفاة ابنه عشيقته التي تركها داخل حقيبة ظهر في صندوق سيارته لعدة ساعات أثناء عمله في ولاية تكساس.

وألقت الشرطة القبض على تريفور رووى، البالغ عمره 27 عاماً، يوم الأربعاء بعد وفاة الطفلة البالغ عمرها عشرة أشهر يوم الثلاثاء. وقالت الشرطة المحلية إن المتهم ترك الطفلة لأكثر من خمس ساعات داخل الحقيبة في صندوق سيارته.