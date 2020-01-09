ليبيا: المشير حفتر يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

رفض المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الخميس الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو يوم أمس الأربعاء لوقف إطلاق النار معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، أعلن المشير حفتر "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات".

ودعت روسيا وتركيا اللتان فرضتا نفسيهما لاعبين أساسيين في ليبيا في الأشهر الأخيرة إلى وقف لإطلاق النار في 12 كانون الثاني/يناير عند الساعة 00.00 وذلك رغم تضارب مصالح الدولتين في هذا الملف.

وأشاد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج مساء أمس في بيان بهذه الدعوة.