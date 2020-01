العفو الدولية "تسجن" نواباً بلجيكيين في أقفاص أمام السفارة السعودية ببروكسل

View this post on Instagram

Vandaag in @knack_magazine: 10 goede voornemens voor mensenrechten in België van onze directeur @degraevewies. Stel je voor dat hij omwille van dit opiniestuk intussen al was opgepakt en veroordeeld tot 10 jaar celstraf en 1000 stokslagen, net zoals Saudische blogger Raif Badawi overkwam. Steek een stokje voor de stokslagen en teken de petitie (Link in bio) #SaudiArabia #FreeRaif #FreeWaleed #FreeSaudiActivists @kingsalman