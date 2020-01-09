آخر مستجدات تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران: 7 نقاط يجب أن تعرفها

تصدر تحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ فوق إيران عناوين الإعلام الأميركي مجدداً، بعد تقارير جديدة، استندت إلى أقوال مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، تدعي أنها أسقطت بصاروخ إيراني. وبالتوازي أيضاً مع التقارير الإعلامية التي نشرتها وكالات عدة، علّق الرئيس الأميركي على الحادثة، وألمح إلى أن خطأ من الممكن أن يكون قد وقع.

ترودو: الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إنه بحسب "المعلومات المتوفرة بحوزة الكنديين، الطائرة تمّ إسقاطها بصاروخ إيراني".

وأضاف ترودو يوم الخميس أن العديد من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك الكندية ، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت بالقرب من طهران يوم الأربعاء "أسقطت بصاروخ أرض - إيراني". وقال ترودو: "لدينا معلومات من مصادر متعددة ، بما في ذلك مصادر حلفائنا ومصادر خدماتنا" ، والتي "تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض - إيراني. ربما لم يكن ذلك مقصودا".

بوريس جونسون: أسقطت بصاروخ إيراني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، الخميس، إن المعلومات بحوزة بريطانيا تشير إلى أن طائرة بوينغ التي تحطّمت في إيران أسقطت بصاروخ إيراني أرض-جو.

وقال جونسون في بيان نشره بعدما تحدث نظيره الكندي ترودو "الآن هناك مجموعة من المعلومات تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ممكن أن يكون ذلك حادثاً".

وأكد جونسون وجود 4 بريطانيين بين الضحايا.

يأتي ذلك بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية شريط فيديو لما قالت إنه لحظة إصابة طائرة بعد إقلاعها من طهران.

ترامب: أحدهم يمكن أن يكون ارتكب خطأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يشك في أن يكون حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ناجماً عن عطل ميكانيكي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف ترامب "أحدهم يمكن أن يكون ارتكب خطأ".

وأردف قائلا "لدي شكوك، كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ، يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكياً. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن"، مضيفاً "لدي شعور بأن شيئاً رهيباً حدث".

الاستخبارات الأميركية: "هناك أدلة"

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أميركيين في الاستخبارات قولهم إن صوراً اتخذت من أقمار صناعية "تقدم فرضية أن تكون الطائرة الأوكرانية أسقطت بصواريخ إيرانية".

ولكن "إن بي سي" لم تحدد إذا ما تمّ إسقاط الطائرة عمداً أو عن طريق الخطأ كما قالت وسائل إعلامية أميركية أخرى، وكما ألمح ترامب أيضاً بقول "أحدهم يمكن أن يكون ارتكب خطأ".

ونقلت مجلة "نيوزويك" وشبكتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءَهم قولهم إنهم "يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

إيران: "لا معنى لما يشاع"

ردت السلطات الإيرانية على ما وصفته بـ"شائعات" تحدثت عن تعرّض الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء قرب طهران لصاروخ، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات "لا معنى" لها.

وقال بيان نشر على موقع وزارة النقل الإيرانية إنّ "عدة رحلات داخلية وخارجية كانت محلقة في الوقت نفسه في الأجواء الإيرانية وبنفس الارتفاع، 8 آلاف قدم، وإنّ رواية تعرض الطائرة لضربة صاروخية لا يمكنها أن تكون صحيحة على الإطلاق".

وأضاف البيان نقلً عن علي عبد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني ونائب وزير النقل، أنّ "هكذا شائعات لا معنى لها".

وكان عبد زادة يعلّق على شائعات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنّ طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أصابها صاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني.

وكانت إيران أعلنت سابقاً أن طائرة بوينغ كانت في طريق العودة الى المطار بعد مواجهتها "مشكلة" لكنها دعت شركة بوينغ في وقت لاحق للمشاركة في التحقيق لتبيان أسباب تحطمها.

وسقطت الطائرة فوق بلدة شهريار غرب طهران.

عقوبات ضدّ إيران

في سياق المواجهة الدائرة مع طهران منذ عملية اغتيال قاسم سليماني، أعلن ترامب أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران على خلفية الصواريخ التي أطلقتها ليل الثلاثاء-الأربعاء واستهدفت قواعد عسكرية في العراق، يأوي فيها جنود أميركيون.

وقال ترامب "تم الأمر. شدَّدنا (العقوبات). كانت صارمة جداً، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد" متوعداً بـ"عقوبات إضافية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

أوكرانيا: "دعم غير مشروط"

طالب نائب وزير الخارجية الأوكرانية، سيرغي كيسليتسا، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بدعم "غير مشروط" لمحققيه المسؤولين عن ملف تحطّم الطائرة في إيران.

وأضاف كيسليتسا أن "176 من الأبرياء فقدوا في الحادثة وأن ظروفها لا تزال غامضة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن سابقاً اليوم، الخميس، يوم حداد فيما أعلنت كييف أنها تدرس سبع فرضيات للتحطم بينها احتمال تعرض الطائرة لصاروخ او لاعتداء او مشكلة تقنية.