شاهد: الشرطة البرتغالية تصادر كمية من الكوكايين بقيمة 30 مليون يورو

تمكنت الشرطة البرتغالية من ضبط كمية كبيرة من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة من الموز. وحسب رئيس لواء المخدرات في الشرطة القضائية بالعاصمة لشبونة فإن شحنة الموز كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ويبلغ وزنها 825 كيلوغراماً، وهو ما يعادل 30 مليون يورو في أسواق تجارة المخدرات.

وللمرة الثانية خلال 12 شهرا تتمكن الشرطة البرتغالية من ضبط مادة الكوكايين حيث سبق وأن تمّ ضبط 430 كيلوغراما بقيمة 15 مليون يورو.

وعلى مدار العام الماضي، ضبطت السلطات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا كميات كبيرة من الكوكايين مخبأة في شحنات موز تمّ استيرادها من دول أمريكا اللاتينية.

وأشارت الشرطة البرتغالية إلى أنّ البرتغال ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضاعفت من جهودها لمنع وصول مثل هذه الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطات في البرتغال، أنه تم إطلاق تحقيق في هذه القضية، دون التطرق إلى المزيد حول ذلك.