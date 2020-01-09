شاهد: أوكرانيون يضعون أكاليل الأزهار في مطار بوريسبل بكييف

قام عاملون بالخطوط الجوية الأوكرانية بوضع أكاليل الأزهار بمطار بوريسبل في كييف تكريماً لزملائهم الذي لقوا حتفهم على متن الطائرة التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من طهران أمس الأربعاء. وفقدت الشركة تسعة من أفراد طاقمها كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى 167 مسافراً لم ينج منهم أحد. وتحطمت الطائرة بوينغ 737 بعد عدة ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق.
No Comment المزيد من
شاهد: كاثوليك الفلبين يحتفلون بموكب تمثال "المسيح الأسود"
شاهد: زلزال بقوة 6.4 على سلم ريختر يتسبب في أضرار كبيرة ببورتوريكو
شاهد: فرق الإنقاذ تقدم الإسعافات الأولية للحيوانات المنكوبة
شاهد: ثلوج بداية السنة تُلبسُ كابول ثوبا أبيضا
شاهد: في ألمانيا...ألعاب القوى بشجرة عيد الميلاد
شاهد: حرائق أستراليا تهدد الحياة البرية وتقتل عشرات الحيوانات
شاهد: أستراليا تشيع جثمان عامل إطفاء توفي خلال الحرائق التي تشهدها البلاد
شاهد: قيادة دراجة على سطح الماء أضحى ممكنا
شاهد: انطلاق الاحتفالات غير الرسمية لكرنفال ريو دي جانيرو
شاهد: جنازة مهيبة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والمرشد الأعلى يجهش بالبكاء
شاهد: نفوق مئات الحيوانات في حرائق أستراليا
شاهد: الفيضانات تغرق مناطق في إندونيسيا وتدمر الجسور وتعزل السكان
شاهد: استعراض توعوي راقص للحفاظ على الكوكب خلال مهرجان باستو بكولومبيا
شاهد: طول كعكة الملوك في المكسيك يتجاوز 500 متر