شاهد: أوكرانيون يضعون أكاليل الأزهار في مطار بوريسبل بكييف

قام عاملون بالخطوط الجوية الأوكرانية بوضع أكاليل الأزهار بمطار بوريسبل في كييف تكريماً لزملائهم الذي لقوا حتفهم على متن الطائرة التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من طهران أمس الأربعاء. وفقدت الشركة تسعة من أفراد طاقمها كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى 167 مسافراً لم ينج منهم أحد. وتحطمت الطائرة بوينغ 737 بعد عدة ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق.