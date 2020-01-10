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باكستان

تفجير يستهدف أحد المساجد جنوب غرب باكستان ويخلف 13 قتيلا على الأقل

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بقلم:  Euronews 
تفجير يستهدف أحد المساجد جنوب غرب باكستان ويخلف 13 قتيلا على الأقل
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أ ب - Fareed Khan
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لقي 13 شخصا مصرعهم بينهم ضابط هام في الشرطة وجرح 19 آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار قنبلة استهدفت أحد المساجد خلال صلاة العشاء في مسجد في مدينة كويتا الباكستانية.

وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى المحلي فيما لا تزال التحريات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار كما أنه لم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عما حدث.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات إن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.

ويتكرر وقوع الهجمات في مدينة كويتا رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى من باكستان، وآخر الهجمات التي تعرضت لها كان تفجيرا وقع في السابع من هذا الشهر وأودى بحياة شخصين على الأقل فيما جُرح 14 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية.

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