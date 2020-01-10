افترش الجمعة عشرات المحامين الأرض في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية باريس مؤكدين استمرار الإضراب احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وقد حاول بعضهم التقدم للوصول إلى الداخل المحكمة فيما تجمع العشرات من رجال الأمن في المكان في محاولة لمنعهم من الدخول.
ويعتبر المحامون أن هذا القانون قد يؤثر سلبا على مكاتب المحاماة التي لن تكون قادرة على تحمل الزيادة في الرسوم ما قد يجبر البعض منها على الإقفال.
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