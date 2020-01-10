حلف الناتو: لا يوجد ما يمنع من تصديق فرضية أن يكون صاروخ إيراني وراء تحطم الطائرة الأوكرانية

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد ما يمنع من تصديق فرضية أن يكون صاروخ إيراني وراء تحطم الطائرة الأوكرانية". وطالب إيران بإجراء "تحقيق شفاف".

ونفت السلطات الايرانية بشكل قطعي فرضية تحطم طائرة البوينغ 727 الأوكرانية يوم الأربعاء قرب طهران بصاروخ، وهذا ما يرجحه عدد من الدول خصوصا كندا التي قضى عدد من مواطنيها في الحادث.

ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين ولكن أيضا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق.