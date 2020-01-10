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مصر

المعارض محمد علي يدعو المصريين للخروج في مظاهرات ضد السيسي في ذكرى الثورة

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بقلم:   Ahmed Gannouni 
المعارض محمد علي يدعو المصريين للخروج في مظاهرات ضد السيسي في ذكرى الثورة
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مرة أخرى يعود الممثل والمقاول المصري محمد علي، لتجييش الشارع المصري، ودعوته للخروج في مظاهرات حاشدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه الدعوة تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، الذي اعتبرها محمد علي مصدر "رعب" للسيسي.

وتحدى علي، السيسي بأن يفتح الساحات العامة والميادين، أمام الشعب المصري ليعبر بكل حرية، جازما بأن أطيافا كبيرة من المصريين ستخرج للتعبير عن رفضها لحكم السيسي.

وشملت انتقادات علي، ثلة من الإعلاميين المدافعين عن السيسي، وتحداهم أن تكون لهم الجرأة للنزول إلى الشارع ومشاركة الشعب في الاحتفال بذكرى الثورة.

وأكد علي في فيديو نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه بصدد التنسيق للاجتماعات مضيقة قبل أيام من الثورة، وذلك لتحضير خطة "حب السيسي" على حد تعبيره.

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