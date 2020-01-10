شاهد: العالم في 30 ثانية

1- صورة من وزارة الدفاع الأسترالية في الـ 5 يناير-كانون الثاني الجاري للضابطة سالي فوت من محطة محاربة الحرائق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز وهي تشاهد الحرائق عبر نافذة طائرة من طراز "هيركوليس سي 130 جي". الحرائق أتت على مساحات واسعة بضعف مساحة ولاية ماريلاند الأمريكية.

2- توابيت الفريق قاسم سليماني وبعض الذين قتلوا معه في غارة جوية أمريكية من تنفيذ طائرة بدون طيار، تحملها شاحنة ويحيط بها مشيعون خلال الموكب الجنائزي بمدينة مشهد الإيرانية يوم الأحد الـ 5 من يناير-كانون الثاني. مقتل سليماني الجمعة في العراق يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد أشهر من العقوبات والتهديدات التي وضعت منطقة الشرق الأوسط الكبير على حافة الهاوية.

3- متظاهر وهو يلوح بالعلم الوطني العراقي بينما أشعل المحتجون النار في الشوارع القريبة من ميدان التحرير في بغداد تزامنا مع الضربة الصاروخية الإيرانية في العاصمة العراقية يوم الأربعاء الـ 8 يناير-كانون الثاني. ردّت إيران على الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد اغتيال سليماني أحد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني. طهران أطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأويان قوات أمريكية في مؤشر واضح على تصاعد حدة التوتر بين الخصمين.

4- فرق الانقاذ تبحث في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في شاهدشهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء الـ 8 يناير-كانون الثاني. تحطمت طائرة أوكرانية تقل أكثر من 170 شخصا يوم الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الرئيسي، وقد قضى جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

5- خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة في البلاد، وهو يتسلق السياج في محاولة فاشلة لدخول مقر البرلمان بعد أن مُنع هو وزملاؤه في المعارضة من الدخول إلى جلسة انتخاب قيادة جديدة للجمعية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الأحد الـ 5 يناير-كانون الثاني. وأدى الائتلاف المنافس برئاسة النائب لويس بارا بأداء القسم، كرئيس جديد للمجلس التشريعي، بينما أدى خوان غوايدو القسم في الخارج.