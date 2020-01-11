شاهد: السلطات الهندية تدمر مبنيين سكنيين فاخرين لانتهاكهما قوانين البيئة

قامت السلطات الهندية في ولاية كيرالا الجنوبية بتدمير مبنيين سكنيين فاخرين شاهقين السبت 11 كانون الثاني/ يناير.

وتم تدمير المبنيين لانتهاكهما القوانين البيئية فيما يعتبر واحدة من أكبر عمليات هدم مجمعات سكنية شهدتها البلاد.

وكانت محكمة قد أمرت العام الماضي، في قرار صادم لأكثر من 300 من أصحاب الشقق، بهدم المبنيين لانتهاك مطوريهما القوانين التي تحظر البناء على مسافة معينة من البحر والأنهار والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية، حيث يقعا على ضفاف بحيرة.

وهبط المبنيان في ظرف ثوانٍ مع انتشار سحابة كثيفة من الدخان على مدى 200 متر، وسيتم هدم مبنيين آخرين الأحد.