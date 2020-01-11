أبرز ردود الأفعال الدولية على اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

تتوالى ردود الأفعال الدولية بعد اعتراف إيران بأن "خطأ" مأساوياً تسبب بتحطّم الطائرة الأوكرانية التي أقلعت من مطار الخميني في طهران فجر الأربعاء ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً بينهم عدد كبير من الإيرانيين والكنديين وكذلك أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون.

أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كتب على صفحته على موقع فيسبوك "ننتظر من إيران (...) إحالة المذنبين على القضاء (...) ودفع تعويضات" و"إعادة جثامين الضحايا".

وأضاف "نأمل في استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد وبلا عراقيل. خبراؤنا الـ45 يجب أن يتمكنوا من الحصول" على كل عناصر التحقيق.

كندا

في حين أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان أن "أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة".

واعتبر أنها "كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد. سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام ومعمّق". وقال إن "حكومة كندا تتوقع تعاوناً كاملاً من جانب السلطات الإيرانية".

فرنسا

واعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنه "من المهمّ اغتنام هذه اللحظة لإعادة فتح المجال للمحادثات والمفاوضات" بشأن الملف النووي الإيراني.

وقالت إن "الدروس التي يجب أن نتعلمها من سلسلة الأحداث المأساوية التي شهدناها في الأيام الأخيرة، منذ أواخر العام 2019، هي أنه يجب وضع حدّ لهذا التصعيد".

بريطانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إقرار إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، "خطوة مهمة أولى".

وقال في بيان صدر عن مكتبه "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات أربع ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه".

ألمانيا

رأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه "كان من الضروري أن توضّح إيران هذه المسألة".

وأضاف "على طهران الآن استخلاص النتائج الصحيحة في ظل التقييم المتواصل لهذه الكارثة المروعة واتّخاذ إجراءات تضمن عدم تكرارها".

السويد

دعا رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إلى "إدانة هذا العمل وتحمّل إيران كامل المسؤولية عن جميع المتأثرّين" بالحادثة.

وأفاد في بيان "تقول إيران إن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ. يشكّل هذا الإعلان أساسًا لتحقيق كامل وشفاف يجب أن يسلّط الأضواء على جميع الظروف المحيطة بالحادثة".

وقال "نطالب بأن تتعاون إيران بشكل حر في إطار التحقيق وبأن يُسمح للدول المتأثرة المشاركة باستخدام كفاءاتها الوطنية وإبلاغها بشكل كامل (بتفاصيل) التحقيق".

وصرّحت وزيرة الخارجية آن ليند عبر تويتر "إسقاط طائرة مدنية، وإن لم يكن متعمداً، هو أمر يستحق الإدانة. نريد من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

روسيا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن على إيران ان "تستخلص العبر" من الكارثة، حسبما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس".

وقال "في حال لم يثبت فك شيفرات الصندوقين الأسودين وعملية التحقيق بأن الجيش الإيراني قام بذلك عمداً، وهو أمر لا يوجد مبرر منطقي له، فيجب طي صفحة الحادثة على أمل أن يكون تم استخلاص العبر".

الاتحاد الأوروبي

استنكر الاتحاد الأوروبي في بيان الحادثة مضيفا أن التكتل "يتوقع أن تواصل إيران تعاونها الكامل وتجري تحقيقا شاملا وشفافا يحترم المعاير الدولية، بشأن وقائع هذه الكارثة".

أفغانستان

عبر المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي عن "مشاعر الحزن (تضامنا) مع عائلات وأصدقاء الارواح البريئة" التي قضت، لافتا إلى أن "من بين الضحايا 13 افغانيا".