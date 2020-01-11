ترودو: قلت لروحاني إن كندا تطلب وضوحا كاملا حول كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ إيراني

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه طلب من الرئيس الايراني حسن روحاني "وضوحاً كاملاً" حول كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت خطأ بصاروخ إيراني، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت.

وقال ترودو "تحدثت هذا الصباح إلى الرئيس الإيراني روحاني وقلت له إن اعتراف ايران" بمسؤوليتها عن المأساة "يشكل خطوة مهمة لتقديم أجوبة إلى العائلات، لكنني شددت على وجوب اتخاذ تدابير أخرى".

وأضاف "يجب توضيح أسباب هذه المأساة الرهيبة بشكل كامل".

وتابع "ما أقرت به إيران بالغ الخطورة، إسقاط طائرة تجارية أمر فظيع، على إيران أن تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك"، معرباً عن "صدمته وغضبه" لأن "ذلك ما كان يجب أن يحصل حتى في مرحلة من التوتر المتصاعد".

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء أن فريقاً من المحققين الكنديين سيصل إلى طهران خلال ساعات "ليكون حاضراً على الأرض دعماً للعائلات الكندية".

وأوضح انه "تمت الموافقة على ثلاث تأشيرات لأفراد فريق التدخل السريع" الذي ينتظر وصوله قرابة الساعة 16,00 (21,00 ت غ) اليوم، لافتاً إلى أن "أفراداً آخرين من الفريق" سيتوجهون إلى طهران و"الإيرانيين يتعاونون حالياً في إصدار التأشيرات".

وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012 احتجاجاً على دعم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي تبدل جذري بعد ثلاثة أيام، اعترفت إيران السبت بإسقاطها "بالخطأ" طائرة مدنية أوكرانية وقدّمت اعتذاراتها مشيرةً إلى مسؤولية "نزعة المغامرة الأميركية" في هذه المأساة التي أدت إلى مقتل 176 شخصاً.