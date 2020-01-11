آية الله خامنئي أمر بنشر الحقيقة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة "التقصير" بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، وفق ما أعلن مكتبه.

وقال خامنئي "أناشد هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة أن تتمّ متابعة موارد التقصير المحتملة في هذا الحادث الأليم" لضمان عدم تكراره، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي وحسابه على تويتر.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية القريبة من المحافظين، أُبلغ خامنئي الجمعة بإسقاط طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الطيران الجوية الأوكرانية، الذي حصل بسبب "خطأ بشري"، وأوعز بالإعلان عن نشر نتائج التحقيقات بصدق.

وأعرب خامنئي عن "عزائه" لعائلات ضحايا "هذا الحادث المفجع".

وقتل 176 شخصاً كانوا على متن الرحلة "بي إس 527" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعدما قصفت طائرتهم عن "طريق الخطأ" و"بشكل غير متعمد"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في القوات الإيرانية.