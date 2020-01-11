دخل رجل يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير إلى صيدلية "ريت إيد" في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، قام بجولة داخل الصيدلية اختار الدواء الذي يحتاجه، ومن ثم توجه إلى الصندوق ليدفع ثمنه، إلا أنه استبدل المال بورقة يطالب فيها المحاسب بإعطائه المال الموجود داخل الصندوق، وكانت الرسالة التي دُوّنت على الورقة "أعطني كل المال الموجود لديك. آسف. لدي ابن مريض ولديك 15 ثانية".

وقالت السلطات إن الموظف وضع بعد ذلك "مبلغًا غير محدد من المال" في حقيبة تسوق بلاستيكية ومن ثم خرج السارق سيرًا على الأقدام.

وقالت شرطة الولاية في بيان أصدرته إنها لم تتمكن حتى هذه الأثناء من التعرف على السارق الذي كان يرتدي قبعة وقفازات سوداء، بحسب كاميرات المراقبة التي كانت في المكان.

ونشرت الشرطة المشاهد المصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب وطلبت من أي شخص يتمكن من التعرف عليه أن يتصل بمصالحها.