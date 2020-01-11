روحاني يعد نظيره الأوكراني بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب المنكوبة

وعد الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الأوكراني بإحالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ "على القضاء"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية السبت.

وقالت الرئاسة إن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي بمبادرة منه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن "جميع الضالعين في الكارثة الجوية ستتم إحالتهم على القضاء".

وأضافت أن روحاني "أقر تماما بأن المأساة وقعت بسبب أفعال خاطئة من جانب عسكريين" واعتذر عن الكارثة التي أسفرت عن 176 قتيلا.

وطلب زيلينسكي من طهران السماح باعادة جثث 11 أوكرانيا قضوا في الحادث "بحلول 19 كانون الثاني/يناير"، معلنا أن الدبلوماسية الأوكرانية ستصدر بيانا حول قضية "التعويضات".

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن "الجانب الايراني متفق مع أوكرانيا في هذا الملف".

وأقرت طهران السبت في نهاية المطاف بانها أسقطت خطأ طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية.