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عمان

تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد
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أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي مساء الجمعة عن 79 عاما.

وأعلنت الحكومة العمانية في تغريدة صباح السبت أن "صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأشار معلق التلفزيون العام في السلطنة إلى أن العائلة المالكة قررت فتح رسالة تركها السلطان الراحل وحدد فيها اسم خليفته.

وبحسب الدستور، يمكن لمجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

والسلطان الجديد هيثم بن طارق (65 عاماً)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في التسعينات.

وهو كذلك أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم في مطلع الثمانينات.

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