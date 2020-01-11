شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز

إليكم أبرز المشاهد التي حازت على استحسان وإعجاب واسع خلال الأسبوع على يورونيوز:

دراجة مائية توفر عليك الوقت

أصبح بإمكانك اليوم مع الدراجة المائية أكس إي - 1، التي صنعتها شركة "مانتا5" النيوزيلندية أن تبتعد عن طرقات الأسفلت وأن تكسب المزيد من الوقت بعيدا عن ازدحام السير وأن تصل إلى مكانك المقصود من خلال القيادة على سطح الماء. تعرض الدراجة المائية في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ويقدر سعرها بنحو 6700 يورو.

احتفال "عيد الغطاس" من نوع آخر في بلغاريا

كما في كل عام احتفل الآلاف من سكان مدينة كالوفر بمناسبة عيد الغطاس على طريقتهم الخاصة. وتم إلقاء الصليب في المياه المتجمدة في نهر "تندرا" الجليدي. ويتسابق الحاضرون للعثور على الصليب ويعتقدون أن من يحالفه الحظ ويحصل عليه سيحظى بالسعادة والصحة خلال العام الجديد.

طوكيو وفنانات الـ غيشا

قامت حوالي 100 من الفنانات التقليديات المعروفات بالغيشا بتقديم إحدى العروض في قاعة في منطقة جيون يوم الثلاثاء، وتعهدن بتحسين مستوياتهن بالفنون المسرحية اليابانية المختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية والرقص والألعاب خلال العام الجديد.

زلزال بورتوريكو

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات، قبل أيام جنوبي جزيرة بورتوريكو الأمريكية وتسبب في أضرار كبيرة. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد. ووصفت هيئة المسج الجيولوجي الزلزال بأنه "الأعنف".

تكريم طاقم الطائرة الأوكرانية الذين قضوا قبل أيام

تكريما لافراء طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء والذين لقوا حتفهم، إلى جانب جميع من كانو على متنها، أقدم العاملون في الخطوط الجوية الأوكرانية بوضع أكاليل الأزهار بمطار بوريسبل في كييف.

الاحتفال بموكب تمثال "المسيح الأسود" في الفلبين

شارك الآلاف من الكاثوليك في الموكب السنوي لتمثال المسيح في العاصمة مانيلا في الفلبين. وهرع المشاركون وأغلبهم من الحفاة للمس بالمناديل للتمثال الذي يسمى "الناصري الأسود" في محاولة للتبرك، ظنا منهم أنه يمكن أن يخفف آلامهم ومعاناتهم.