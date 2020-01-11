شاهد: منظمة ألمانية غير حكومية تنقذ أكثر من 100 مهاجر في البحر المتوسط

حالف الحظ 119 مهاجراً، بينهم 50 قاصراً و14 امرأة، عندما انتشلتهم سفينة الإنقاذ سي ووتش ثري Sea-Watch 3 التابعة لمنظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية من عرض البحر المتوسط.

العملية تمت على ثلاث مراحل بحسب المنظمة، حيث قامت بثلاث مهام منفصلة اثنتان منها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وواحدة في المياه المالطية.

وانطلق المهاجرون في رحلتهم هذه من ليبيا، حيث يستعر الصراع بين الميليشيات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج وما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.