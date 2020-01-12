جاستن بيبر يضع حداً للتكهنات بشأن صحته ويعترف بطبيعة مرضه

اعترف نجم البوب الكندي الشاب جاستن بيبر بحقيقة مرضه لجمهوره ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل وضع حد للتكهنات التي طالته خلال الفترة الماضية.

وكشف بيبر عن إصابته بمرض لايم، وهو عدوى بكتيرية تسببها لدغة حشرة القراد تتسبب بالإرهاق والحمى والطفح الجلدي وقد تتطور لتؤدي لمضاعفات في القلب والدماغ والأعصاب، مضيفاً أنه يقاوم التهاباً فيروسياً آخراً مزمناً.

وقال الشاب البالغ من العمر 25 عاماً إن سنيناً صعبة قد مرت عليه، وأنه كان على علم بالتكهنات التي ربطت بين حالته الصحية وتعاطي المخدرات.

وقال بيبر إن الناس فشلوا بإدراك المشكلة الحقيقية وإنه قد تشخيصه مؤخراً بمرض لايم، وقال إنه كان يعاني من مرض مزمن أثر على بشرته ووظائف المخ لديه وصحته العامة.

وقال لمتابعيه إنه يتلقى العلاج المناسب حالياً وأنه سيعود أفضل مما كان.

ووعد جمهوره بكشف المزيد من الأسرار عن حياته ومرضه في سلسلة وثائقيات على يوتيوب قريباً.