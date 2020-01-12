مجدداً هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، هذه المرة على خلفية حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، قائلاً: "كانت تعلم منذ البداية" أنها أسقطت طائرة ركاب.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومي أسبوعي في القدس: "لقد كانوا يعلمون بالأمر وأنهم أسقطوها بغير قصد، لكنهم كذبوا قاصدين، لقد خدعوا العالم بأسره".

وقال: "تماماً كما كذبوا بشأن برنامجهم النووي السري ، إنهم يكذبون الآن بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية... هذا مخالف تمامًا للطريقة التي يجب أن تتصرف بها دولة متحضرة ونرسل تعازينا إلى ضحايا الخداع والإهمال في إيران ".

وكانت إيران قد نشرت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة يوم الأحد متوقعة احتجاجات محتملة بعد أن اعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة.

وتسبب تحطم الطائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بمقتل 176 شخصًا كانوا على متنها ، معظمهم من الإيرانيين والكنديين الإيرانيين.

وبعد إلقاء اللوم في البداية على عطل فني، اعترفت طهران أخيرًا بما فعلته في مواجهة أدلة متزايدة واتهامات من الغرب.

وتم إسقاط الطائرة خلال شن إيران لهجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين في العراق تضم القوات الأمريكية، لم يسفر عن وقوع إصابات، وجاء رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.