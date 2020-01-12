شاهد: روحاني يستقبل أمير قطر في طهران

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد زيارة إلى طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة منذ اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وتقيم الدوحة أيضا علاقات قوية مع طهران.

ووصل أمير قطر قبيل الساعة 13,30 (10,00 ت غ) إلى مطار مهرآباد الدولي في طهران، وفق مشاهد بثها التلفزيون الإيراني الرسمي ويُفترض أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد الظهر، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إسنا" شبه الرسمية.

وقالت قناة الجزيرة القطرية إن الشيخ تميم سيلتقي أيضاً مسؤولين إيرانيين آخرين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في مكتب الاتصال الحكومي القطري الزيارة، وهي الأولى الرسمية للأمير منذ وصوله إلى الحكم عام 2013.

وقبل وصوله إلى طهران، زار الأمير صباح الأحد مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بحسب ما أعلنت وكالة لأنباء القطرية.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب مقتل سليماني في بغداد وإطلاق إيران صواريخ على قاعدتين في العراق تضمّان جنوداً أميركيين رداً على مقتل سليماني بالإضافة إلى إقرار طهران بأنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ فقتلت 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى حل سلمي للخلافات بعد الغارة الأميركية التي قتلت سليماني.

وكانت علاقات الدوحة مع إيران، غريمة السعودية، في مقدمة الأسباب التي أدت إلى نشوب أزمة بين قطر وحلفائها السابقين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.