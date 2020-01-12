الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية توصي بتفادي الأجواء الإيرانية

أوصت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية السبت شركات الطيران الأوروبية بتفادي الأجواء الإيرانية "حتى إشعار آخر"، أقر اعتراف طهران بإسقاط طائرة بوينغ أوكرانية "خطأ" الأربعاء ما أسفر عن مقتل ركابها ال176".

وقالت الوكالة في بيان "استنادا الى كل المعلومات المتوافرة، فإن التوصية في ظروف السلامة الراهنة تقضي بتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية مهما كان الارتفاع حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء وقائي".

وأوضحت الوكالة أن تعليماتها بتجنب الأجواء العراقية المجاورة لم تتبدل.

وأقرت السلطات الإيرانية السبت بان الطائرة الأوكرانية أسقطت "خطأ" بصاروخ.

وأضافت الوكالة "أنه وضع يتطور في شكل كبير، وسيتم إجراء تقييم جديد مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بداية الأسبوع المقبل".