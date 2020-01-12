بالصور.. شاهد أهم أحداث العالم في 60 ثانية

- صورة صادرة عن وزارة الدفاع الأسترالية تظهر سالي فوت، ضابطة في محطة محاربة الحرائق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز وهي تطل من نافذة طائرة هيركوليس C-130 J التي تحلق فوق الحرائق التي قضت حتى الآن على مساحة تبلغ ضعف مساحة ولاية ماريلاند الأمريكية.
أستراليا في 5 يناير/ كانون الثاني 2020.
الصورة من ديكسون وزارة الدفاع الأسترالية عبر وكالة أسوشياتد برس
- متظاهر يلوح بالعلم الوطني وسط النيران التي أشعلها متظاهرون في الشوارع قرب من ميدان التحرير خلال مظاهرة ضد الضربة الصاروخية الإيرانية في بغداد. وردت إيران على الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء لقتلها أحد كبار ضباط الحرس الثوري، بإطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضم القوات الأمريكية.
بغداد في 8 كانون الثاني / يناير 2020.
الصورة من خالد محمد/ أسوشياتد برس
- نعش الفريق قاسم سليماني وغيرهم ممن قُتلوا خلال الغارة الجوية الأمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد. النعوش حملت على شاحنة وسط عشرات الأشخاص خلال جنازة مهيبة في مدينة مشهد في إيران. مقتل القائد العسكري قاسم سليماني الجمعة في العراق يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد أشهر من الهجمات التجارية والتهديدات التي وضعت الشرق الأوسط على حافة الهاوية.
طهران في 5 كانون الثاني/يناير 2020.
الصورة من محمد حسين تاغي/ وكالة تسنيم للأنباء عبر أسوشياتد برس
- يبحث عمال الإنقاذ عن أدلة في المكان الذي تحطمت فيه الطائرة الأوكرانية في منطقة شهيدشهر في جنوب غرب العاصمة طهران. وتحطمت الطائرة التي كانت تقل أكثر من 170 شخصًا الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الرئيسي وقتل جميع ركابها.
طهران في 8 يناير/ كانون الثاني 2020.
الصورة من إبراهيم نوروز/ أسوشياتد برس
- رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية يتسلق سياج مبنى البرلمان في محاولة فاشلة لدخول مقر الجمعية الوطنية، حيث منع غوايدو وغيره من نواب المعارضة من الدخول خلال جلسة انتخاب قيادة جديدة للجمعية في كاراكاس.
كراكاس في 5 كانون الثاني/ يناير 2020.
الصورة من ماتياس دولاكروا/ أسوشياتد برس
- رجل فلسطيني يسير وسط شارع غمرته المياه عقب عاصفة أمطار غزيرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة يوم الأحد.
غزة في 5 كانون الثاني/ يناير 2020.
الصورة لـ خليل هامرا/ أسوشياتد برس
- تضرر منزل بعد الزلزال الذي ضرب يوكو في بورتوريكو الأربعاء. شدة الزلزال بلغت 6.4 درجة على سلم ريختر.
بورتوريكو في 8 كانون الثاني/ يناير 2020
كارلوس جيوستي/ أسوشياتد برس
- وصل هارفي وينشتاين رفقة محاميته دونا روتونو إلى المحكمة بعد استراحة اليوم الأول من أجل اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة المنتج السينمائي الأمريكي في تهم الاعتداء الجنسي. المتهم وصل إلى المحكمة وهو يستعين بآلة خاصة للمشي.
نيويورك في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.
سيث وينيغ/ أسوشياتد برس
- كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان الهارب من العدالة اليابانية، عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في بيروت. المؤتمر الصحفي يأتي بعد أسبوع من هروبه المذهل من طوكيو حيث كان من المقرر أن يحاكم في تهم سوء التصرف المالي.
بيروت في 8 يناير/ كانون الثاني 2020.
مايا أليروزو/ أسوشيتد برس
- غواصون عسكريون يمشون إلى غاية قارب يقلّ رئيس أساقفة الأرثوذكس تيودوسي خلال مراسم دينية في عيد الظهور بمدينة كونستانتا في رومانيا. تم ملء أكثر من 200 ألف قارورة بالماء المقدس في ميناء كونستانتا في البحر الأسود احتفالا بعيد الظهور.
رومانيا في 6 يناير/ كانون الثاني 2020.