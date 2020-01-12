شاهد: السترات الصفراء تنضم للاحتجاجات في باريس ضد إصلاح أنظمة التقاعد

شهدت فرنسا مزيداً من الاحتجاجات يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير من قبل المتظاهرين الرافضين لإصلاحات أنظمة التقاعد والسترات الصفراء.
وفي باريس توجهت مظاهرة للسترات الصفراء نحو ساحة الأمة لتندمج مع مظاهرة الاحتجاج على أنظمة التقاعد ومن ثم الانتقال إلى ساحة الباستيل ثم إلى ساحة الجمهورية.
ويمثل السبت اليوم الثامن والثلاثين من الإضراب ضد إصلاح أنظمة التقاعد المثيرة للجدل حيث تستمر إضرابات النقل في مترو باريس وخدمات القطارات الأوسع عبر البلاد.
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