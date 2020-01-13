واشنطن ستعيد 21 متدربًا سعوديًا الى المملكة والسبب.. تداعيات الهجوم على قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعيد 21 متدربًا عسكريًا سعوديًا إلى المملكة عقب التحقيقات المرتبطة بعملية إطلاق نار في إحدى القواعد العسكرية الشهر الماضي أوقعت ثلاثة قتلى.

وأفاد وزير العدل بيل بار أنه تم طرد المتدرّبين الذين عُثر بحوزتهم على مواد مرتبطة بجماعات جهادية وأفلام اباحية لأطفال، من برامج التدريب التي شاركوا فيها في قاعدة عسكرية بفلوريدا.

وقال بار إن "المملكة العربية السعودية قررت أن تصرّف المتدربين يحول دون التحاقهم بسلاح الجو الملكي السعودي والبحرية الملكية، وقد تم طرد المتدربين وعددهم 21 من برنامج التدريب في الجيش الأمريكي وستتم إعادتهم لاحقا اليوم إلى السعودية".

واعتبر بار أن إطلاق الملازم أول في سلاح الجو السعودي محمد الشمراني النار في إحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا في الـ 6 ديسمبر-كانون الأول، "عمل إرهابي". وقال إن الأدلة تظهر أن "مطلق النار تصرّف بدوافع جهادية".

وقال بار إن الشمراني كان قد نشر في الـ 11 سبتمبر-أيلول 2019 رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها أن "العدّ التنازلي قد بدأ" بالإضافة إلى عدد من الرسائل الجهادية المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل.