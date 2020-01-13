بومبيو يندّد بالهجوم على قاعدة عراقية يتمركز فيها أمريكيون

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الأحد عن "غضبه" جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية تتمركز فيها قوات أمريكية في الوقت الذي أشارت فيه إيران إلى رغبتها بخفض التوترات في المنطقة.

وقال بومبيو في تغريدة إنه "غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية"، مضيفا "هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد. وحمّلت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق.