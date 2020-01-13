بعد إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان عزمهما التخلي عن موقعهما كعضوين في العائلة الملكية البريطانية، دعت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا كبار أفراد العائلة الملكية إلى حضور اجتماع أزمة اليوم الإثنين في منزل ساندرينغهام للحديث عن أبرز التطورات والترتيبات المستقبلية لدوق ودوقة ساسكس.

وسيحضر الاجتماع كل من الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز ومن المتوقع أن تنضم ميغان إلى المحادثات عبر الهاتف من كندا.

وقال مراسل شبكة ال "بي بي سي " البريطانية جوني ديموند، إن الاجتماع هو "تاريخ ملكي قيد الصنع".

ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن تحديد العلاقة الجديدة للزوجين مع العائلة الملكية والخطوات التالية، تماشياً مع رغبة الملكة التي أصيبت بخيبة أمل كبيرة بحسب ما صرح به أحد المصادر المقربة في قصر باكنغهام لإيجاد حل مناسب في غضون أيام.

هذا ومن بين القضايا التي من المحتمل أن تتم مناقشتها خلال الجانب المالي وإن كان دوق ودوقة ساسيكس سيحتفظان بألقابهما الرسمية إضافة إلى الواجبات الملكية التي سيستمران بالقيام بها.

هذا الاجتماع الأول الذي تلتقي فيه الملكة إليزابيث الثانية وجهاً لوجه مع الأمير هاري منذ إعلانه عن قرار التخلي عن مهامه الملكية هو وزوجته الممثلة السابقة الأمريكية ميغان ماركل.

وذكرت بعض المصادر المقربة أن الأمير هاري لم يناقش قراره مع الملكة قبل إعلانه.