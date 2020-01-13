شارك مئات الآلاف من المسلمين في بنغلاديش، الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، في صلاة من أجل السلام والرفاه ووقف إراقة الدماء في العالم.

هذه الصلاة جاءت في إطار ختام تجمع إسلامي يحمل اسم " بيشوا اجتماع" يقام على ضفاف نهر توراج في مدينة تونغي قرب العاصمة دكا.

التجمع الذي استمر عقد على مدى ثلاثة أيام شهد إجراءات أمنية مشددة حيث تم إنشاء أبراج وغرف مراقبة ودوائر تلفزيونية مغلقة.

يعد "بيشوا اجتماع" أو "التجمع العالمي للمسلمين" واحداً من الأكبر من نوعه، وهو تجمع سنوي للدعاة المسلمين السنة يقام منذ عام 1949، يؤمه مئات الآلاف من بنغلاديش والخارج.

وهو تجمع غير مسيس، وتتناول الخطب فيه قضايا إسلامية تتناول قيم السلام والوئام والإخاء.