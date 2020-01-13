شاهد: مزاعم بإطلاق الشرطة الإيرانية الرصاص ضد المتظاهرين في طهران

لليوم الثاني على التوالي خرج عشرات المتظاهرين يوم أمس الأحد إلى الشوارع في طهران مطالبين باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل أيام ومحاكمتهم.

واعترفت إيران يوم السبت بإسقاطها "بالخطأ" طائرة مدنية أوكرانية وقدّمت اعتذارها عن هذه المأساة التي أدت إلى مقتل 176 شخصاً.

ويظهر شريط فيديو حصلت على نسخة منه وكالة أسوشيتيد برس من مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع المحتجين.

ويظهر في الفيديو أثار الدماء على الأرض بالقرب من ميدان آزادي في طهران. وقال مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين.

هذا وتجمع نحو مئتي متظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية، هاتفين "الموت لبريطانيا"، بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير البريطاني روب ماكير خلال مشاركته في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.