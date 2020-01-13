شاهد: كيف أزاحت سيدات إيرانيات صورة قاسم سليماني وطرحنها أرضا في طهران

أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات لمتظاهرات إيرانيات وهن يقمن بإزاحة صورة للجنرال قاسم سليماني كانت معلقة على الحائط قبل أن يطرحنها أرضا خلال احتجاجات الطلبة في طهران مساء الأحد.

وشهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات للطلبة في العاصمة انطلقت من الجامعات وامتدت إلى ميدان آزادي و دعى خلالها المحتجون إلى تنحي رموز النظام.

واندلعت الاحتجاجات عقب اعتراف طهران السبت باسقاطها لطائرة مدنية أوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي كانت تقلّ 176 مسافرا لقوا جميعا حفتهم في الحادث، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت السلطات أن الحادثة كانت بسبب "خطا بشري" حينما اعتقد أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة كانت جسما "معاديا" أطلقه عسكريون أمريكيون من العراق، وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه عما وصفه بـ"الخطأ الكارثي".

واستهدفت إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق بعدد من الصواريخ رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي استُهدف بضربة جوية أمريكية في مطار بغداد في ليل 3 كانون الثاني/يناير الجاري بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا.