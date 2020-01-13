شاهد: رئيس وزراء الياباني في جلسة عربية مرتدياً الزي السعودي

ظهر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفقة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي الزي السعودي وهو عبارة عن عباءة بنية اللون يطلبق عليها السعوديون اسم "الفروة".

ويظهر في فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية آبي وهو يجلس في خيمة "بيت الشعر" في محافظة العلا شمال غربي المملكة، وهو يحمل فنجان من القهوة العربية ويجلس بجانب ولي العهد السعودي.

والتقى آبي محمد بن سلمان عقب لقاء كان قد جمعه مع يوم الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان تناول فيه الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وسط توتر تشهده المنطقة منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ويقوم رئيس الوزراء الياباني بجولة في المنطقة تستمر خمسة أيام وتشمل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال الجمعة إن آبي وصل السبت 11 كانون الثاني/ يناير إلى الرياض وسينهي جولته في 15 كانون الثاني/يناير.